У Инстасамки столько же поклонников, сколько и ненавистников

Решив полностью посвятить себя творчеству, Даша бросила школу.
Несмотря на осуждение со стороны общества, ее это мало волновало, ведь вскоре она стала настоящей интернет-звездой.
Неизвестно как, но позже, несмотря на отсутствие аттестата о среднем образовании, Дарья Зотеева поступила в Московский финансово-юридический университет.
Вот только она не проявляла достаточного интереса к учебе и практически не посещала занятия, в результате чего была отчислена.
В школьных стенах Дарья не находила общего языка с учителями и особенно с одноклассниками, которые подвергали ее травле.
Ее полнота стала предметом насмешек, но в будущем девушка сумела сбросить 15 кг.
Это прошлое, связанное с негативными эмоциями, оказало значительное влияние на выбор образа и имиджа.
Со временем Зотеева решила изменить свой псевдоним на Instasamka.
Изменилась она и внешне, придумав себе образ скандальной и вызывающей личности, известной своими резкими выражениями и нецензурной лексикой.
Она стала идентифицироваться с длинными ногтями, татуировками и неприличными телодвижениями.
Блог Инстасамки стал источником значительного дохода, позволив ей покинуть дом матери и начать финансово поддерживать себя самостоятельно.
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