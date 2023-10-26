У Инстасамки столько же поклонников, сколько и ненавистников

Решив полностью посвятить себя творчеству, Даша бросила школу.

Несмотря на осуждение со стороны общества, ее это мало волновало, ведь вскоре она стала настоящей интернет-звездой.

Неизвестно как, но позже, несмотря на отсутствие аттестата о среднем образовании, Дарья Зотеева поступила в Московский финансово-юридический университет.

Вот только она не проявляла достаточного интереса к учебе и практически не посещала занятия, в результате чего была отчислена.

В школьных стенах Дарья не находила общего языка с учителями и особенно с одноклассниками, которые подвергали ее травле.

Ее полнота стала предметом насмешек, но в будущем девушка сумела сбросить 15 кг.

Это прошлое, связанное с негативными эмоциями, оказало значительное влияние на выбор образа и имиджа.

Со временем Зотеева решила изменить свой псевдоним на Instasamka.

Изменилась она и внешне, придумав себе образ скандальной и вызывающей личности, известной своими резкими выражениями и нецензурной лексикой.

Она стала идентифицироваться с длинными ногтями, татуировками и неприличными телодвижениями.

Блог Инстасамки стал источником значительного дохода, позволив ей покинуть дом матери и начать финансово поддерживать себя самостоятельно.