Уткину, вес которого составляет более 200 килограммов, был диагностирован атеросклероз

Телеграм-канал Mash информирует, что ожирение спортивного журналиста Василия Уткина привело к тому, что у него начались осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Уткину было диагностировано повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Здоровье звездного пациента вызывает серьезные опасения врачей, у которых он вынужден наблюдаться.

Ранее блогер Илья Давыдов обратился к кумиру своего детства Уткину, призвав срочно заняться своим здоровьем.