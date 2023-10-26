Уткину, вес которого составляет более 200 килограммов, был диагностирован атеросклероз

Телеграм-канал Mash информирует, что ожирение спортивного журналиста Василия Уткина привело к тому, что у него начались осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Уткину было диагностировано повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.
Здоровье звездного пациента вызывает серьезные опасения врачей, у которых он вынужден наблюдаться.
Ранее блогер Илья Давыдов обратился к кумиру своего детства Уткину, призвав срочно заняться своим здоровьем.
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