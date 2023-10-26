Звезда российского ремейка «‎Постучись в мою дверь»‎ Тулинова сообщила, что зрители устали от постельных сцен в кино

Давая интервью "Мосленте", Александра Тулинова сообщила, что сыграла главную роль в русской версии турецкого проекта "Постучись в мою дверь".

Актриса обратила внимание, что в оригинале интимные сцены практически отсутствуют.

Даже поцелуи на экране в турецком сериале редкость. Зрителю предлагается наблюдать за красивой и чистой любовью без переизбытка сцен интимной близости.

Тулинова убеждена, что зрители "перекормлены обнаженкой и грязью". Создатели российского ремейка сериала позаботились также об отсутствии откровенных сцен, чтобы зрители могли наслаждаться чистой историей любви.