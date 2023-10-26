Гребенщиков заявил, что российский шоу-бизнес умер

Звезда проекта "Фабрика звезд" Михаил Гребенщиков заявил, что, сколько бы российский шоубиз не поднимался, он "умер".

По мнению музыканта, "пока старички стоят у власти, их по пальцам пересчитать эти шоу-биз-мафии".

Бессмысленными Михаил считает в нынешних реалиях победы на музыкальных конкурсах, так как, если денег нет, никто тебя "крутить" не будет.

Гребенщиков обратил внимание, что "мы вернулись к русскому среневековью". Заслуги многих мэтров музыкальной индустрии певец считает преувеличенными.