Волочкова объяснила, почему не празднует Всемирный день балета

26 октября - Всемирный день балета. Этот праздник не отмечался до 2014 года.

Анастасия Волочкова пояснила, что у нее нет традиций, связанных с событием, а потому эту дату она не празднует.

Танцовщица отметила, что поздравления в этот день с удовольствием принимает, ведь отдала всю жизнь балету.

Знаменитость обратила внимание, что старается привлекать детей к балетному искусству, посоветовав мамам и папам отдавать ребенка на балет, как только ему будет 6 лет.