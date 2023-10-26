Линникова, представлявшая РФ на конкурсе «‎Мисс Вселенная»‎ в этом году, выходит замуж за американца

Юморист из США Джексон Хинкл позвал Анну Линниковой замуж, подарив кольцо с бриллиантом.
Новость о помолвке с американским гражданином Линникова сообщила в соцсетях.
Никаких других деталей предстоящей свадьбы Анна освещать не стала.
Известно, что Линникова и Хинкл проживают в Майами. Роман между ними вспыхнул в текущем году.
После начала отношений "Мисс Россия 2022" повезла возлюбленного в путешествие по РФ.
В начале года модель давала интервью в рамках шоу "Алена, блин!", где сообщала, что намерена открыть собственную модельную школу, а также попробовать себя в качестве актрисы.
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