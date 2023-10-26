Музыкальный продюсер Рудченко оценил шансы на успех «‎Новой фабрики звезд»

Павел Рудченко не сомневается, что, если формат нового сезона "Фабрики звезд" будет схож со старым, то успех непременно ждет этот проект.

Он обратил внимание, что реалити-шоу было интересно не только кучей хитов, но и любовными историями участников, становлением новых звезд, которые светят до сих пор.

Музыкальный критик отметил, что очень важно и то, кто будет наставником молодых артистов, так как именно от этого зависит, какой старт будет дан талантливой молодежи, а также будут ли их треки хитами.

Продюсер надеется, что у проекта не возьмут только раскрученное название.