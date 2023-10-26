Экс-супруг Самбурской Дыцевич похоронил отца

Со дня смерти отца Кирилла Дыцевича Валерия прошло 40 дней.
Актер написал в своих соцсетях: "Папа, уже сорок дней тебя нет с нами. Скучаем и любим. Дыцевич Валерий Иванович. Вечная память".
Фанаты поддержали артиста, выразив соболезнования.
Популярность актер обрел, сыграв главную роль в сериале "Ради любви я все смогу". После участия в этом проекте предложения о съемках посыпались на него от белорусских, российских и украинских режиссеров.
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