Ученые восстановили лицо тринадцатилетней девочки, которую сотни лет назад инки принесли в жертву

16:08 2023-10-26
Ученые восстановили лицо тринадцатилетней девочки, которую сотни лет назад инки принесли в жертву

Останки юной Леди Ампато нашли обнаружили на высоте свыше шести тысяч километров.

Тело девушки, которую ученые назвали Леди Ампато или Хуанита, нашли высоко в Андах в 1995-м году. Сверток с останками вытаял из ледника на потухшем вулкане Ампато в Перу, сообщает Вокруг света.

Примерно пятьсот лет назад девочка-подросток была принесена в жертву в ходе страшного обряда капакоча. Инки считали, что дети, приносимые в жертву богам, не умирают, а наблюдают за живыми соплеменниками с высоких гор. 

В загробной жизни девочку сопровождали сосуды с узким горлышком, фигурки и керамика, кости ламы. Рядом также нашли кукурузные зерна и початки.

Команда ученых из Польши и Перу смогла реконструировать внешность подростка. Томография показала: на момент, когда девочка получила удар в правую затылочную часть черепа, ей было 13-15 лет. На ее голове от удара осталась двухдюймовая трещина.

Тело ребенка сохранилось почти полностью из-за низких температур и было исследовано в США и Перу. Леди Ампато была в раскрашенном погребальном гобелене и в шали из шерсти альпаки, скрепленной серебряной застежкой. Голову девочки украшала шапочка из перьев красного ара.

Анализ содержимого ее желудка показал, что Хуанита незадолго до смерти ела животный белок и кукурузу. Это говорит о том, что она происходит из элиты, потому что простым инкам были доступны лишь овощи.

В последние полтора-два месяца жизни участники капакочи употребляли коку и алкоголь, потому эти дети в момент смерти находились в состоянии, близком к бессознательному.

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