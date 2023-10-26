В турецком Измире археологи нашли фигурку богини-матери, которой более 5 тысяч лет

Археологи Турции обнаружили на кургане Ешилова, который расположен на территории города Измир на побережье Эгейского моря, 10-сантиметровую терракотовую статуэтку в виде богини-матери. Возраст этой реликвии - около 5 тысяч лет.

По словам археолога Зафера Дерина, который возглавляет раскопки, подобную статуэтку обнаженной женщины ранее нашли на острове Лесбос.

Похожие статуэтки также находят и на Балканах.

При этом богиня-мать из Измира старше их на 500 лет старше. Это позволяет предположить, что во времена неолита происходил культурный обмен между жителями полуострова Малая Азия, Балканами и островами Эгейского моря.