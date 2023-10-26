Налоговики России закрыли третью организацию шоумена Михаила Галустяна

Военно-тактический центр «Рекрут» шоумена Михаила Галустяна закрыла российская ФСН, сообщает Газета.ру.

По данным издания, компания была создана в 2015-м, эта инициатива была поддержана главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Но позже Галустян стал главой Федерации военно-тактических игр и, как предполагает Mash, из-за этого комик утратил интерес к военно-тактическому центру.

Компания перестала работать, потому ФНС закрыла ее, как недействующую.

В 2020-м году также обанкротилась фирма Михаила Галустяна ООО «Топ Фильм Комедия», занимавшаяся производством фильмов. Та же участь постигла и компанию «Вайзерлайф» шоумена. Она была основана в 2019-м для разработки мобильных приложений, однако бизнес на рынок не вывел ни одного продукта.