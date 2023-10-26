Депутат Госдумы РФ предсказал, что Пугачевой и Галкину нечего будет оставить в наследство своим детям

Евгений Федоров считает Аллу Пугачеву и Максима Галкина несчастными людьми.

По его словам, лишившись недвижимости за рубежом, они станут никому не нужными, и не смогут ничего оставить своим детям.

Такой исход событий депутат предсказал всем соотечественникам, критикующим родное государство.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам обратил внимание, что патриот всегда защищен родным государством. Тот, кто не ценит Родину, становится изгоем.