Овсянникова, у которой муж отобрал сына, лишена теперь родительских прав и на дочь

Сын Марины Овсянниковой остался жить с отцом, а дочь она забрала с собой во Францию.

Муж экс-редактора главного телеканала страны Игорь Овсянников постарался и ее лишили родительских прав на дочь.

Адвокат Дмитрий Захватов убежден, что данное решение суда не повлияет на судьбу российской журналистки и ее 13-летней наследницы, так как во Франции им предоставлено политическое убежище и их ни при каких условиях не выдадут РФ.

Известно, что иск о лишении Марины родительских прав муж подал в августе. В октябре прошлого года ее ограничили в родительских правах.