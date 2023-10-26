ФСБ и Росинформинг взялись за Троянову после ее резких заявлений в адрес РФ и россиян

Известно, что шуму наделало интервью Яны Трояновой украинскому Ютуб-каналу, где она некрасиво отзывалась об РФ и ее жителях.

Заявлениями артистки заинтересовался департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ, обратившегося по поводу в ФСБ.

Телеграм-канал Shot сообщает, что теперь знаменитость ждут серьезные проверки. Не исключается даже заведение против актрисы уголовного дела. Яне могут дать до 5 лет лишения свободы.

В рамках интервью украинцам звезда экрана заявила, что в РФ проживают "одни алкаши", которых постоянно эксплуатируют.