38-летняя Кристина Дурис скоропостижно скончалась от остановки сердца

Известно, что только неделю назад Кристина Дурис давала большой концерт и карьера ее стремительно развивалась.
Вдовец Дурис Адам Загродский сообщил, что у нее остановилось сердце, что спровоцировало гипоксию головного мозга.
Некролог опубликован на официальном сайте артистки.
Дурис появилась в Гдыне и с детства грезила свингом и джазом. Музыкальную карьеру артистка начала в молодежном хоре Сопота. С 2012 года выступала как бэнд-лидер.
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