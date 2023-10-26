38-летняя Кристина Дурис скоропостижно скончалась от остановки сердца

Известно, что только неделю назад Кристина Дурис давала большой концерт и карьера ее стремительно развивалась.

Вдовец Дурис Адам Загродский сообщил, что у нее остановилось сердце, что спровоцировало гипоксию головного мозга.

Некролог опубликован на официальном сайте артистки.

Дурис появилась в Гдыне и с детства грезила свингом и джазом. Музыкальную карьеру артистка начала в молодежном хоре Сопота. С 2012 года выступала как бэнд-лидер.