Лещенко сообщил о состоянии здоровья Добрынина после перенесенного инсульта

Исполнитель Лев Лещенко отметил, что здоровье его давнего друга Вячеслава Добрынина оставляет желать лучшего.

Известно, что певец не смог выйти на сцену, чтобы поздравить с 80-летием своего друга Льва Валериановича.

После микроинсульта Добрынин перестал выступать и признавался в интервью представителям СМИ, что очень скучает по времени, когда был здоров и мог заниматься любимым делом.

Сегодня жизнь не балует музыканта. Даже разговаривает звезда сцены с трудом.