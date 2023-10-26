Лещенко сообщил о состоянии здоровья Добрынина после перенесенного инсульта

Исполнитель Лев Лещенко отметил, что здоровье его давнего друга Вячеслава Добрынина оставляет желать лучшего.
Известно, что певец не смог выйти на сцену, чтобы поздравить с 80-летием своего друга Льва Валериановича.
После микроинсульта Добрынин перестал выступать и признавался в интервью представителям СМИ, что очень скучает по времени, когда был здоров и мог заниматься любимым делом.
Сегодня жизнь не балует музыканта. Даже разговаривает звезда сцены с трудом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__