Четверо маленьких американцев, выставленных на продажу в Чикаго в 1948-м году, прошли через ад

18:34 2023-10-26
Четверо маленьких американцев, выставленных на продажу в Чикаго в 1948-м году, прошли через ад

Брата и сестру приемные родители избивали и наказывали за любую провинность, две другие сестры заболели онкологией.

Фото, которое появилось на страницах одного из американских изданий в 1948-м году, шокировало общественность. На снимке были запечатлены 4 детей и таблица: «Продаются четверо детей». За их спинами - беременная мать, закрывшая лицо от фотокамеры.

Родители крох Рэй и Люсиль Чалифукс из Чикаго выставили на продажу собственных детей, потому что не могли справиться с финансовыми проблемами. 6-летняя Лана, пятилетняя Рей Анна, 4-летний Милтон и 2-летняя Сью стали товаром.

Как выяснилось, родители в итоге распродали не только этих детей, но и родившегося после младшего Бедфорда. Их мама Люсиль потом вышла замуж за другого мужчину, которого тяготило обременение в виде чужих детей. Как сложились судьбы малышей?

Рей Анна и Милтон

Их купили в 1950 году Джон и Рут Зоетман. За Рей Анну отдали 2 доллара, а ее младшего брата взяли в "нагрузку" - бесплатно. Детей заставляли трудиться на поле с раннего утра и до позднего вечера. За нарушения новый «папа» приковывал брата и сестру цепями в сарае, применял к ним физические методы наказания.

Супруги дали детям новые имена. Так Рей Анна превратилась в Беверли, а Милтон в Кеннета. В 17-летнем девушку похитили и заставили вступить в интимную связь. Супруги Зоетман после этого отправили Рей Анну в приют для женщин, которые попали в трудную ситуацию, где девушка родила дочь.

Крошку ей не отдали, а молодая мама вынуждена была вернуться на ферму к приёмным родителям

Ее брат однажды решил дать сдачи Джону Зоетману, и тот вызвал полицию. Милтона едва не лишили свободы, но потом после обследования у врачей определили на лечение в психиатрическую клинику.

Лана и Сью

О судьбе старшей девочки почти ничего не известно. Есть лишь данные, что она в 1998 году скончалась от онкологического заболевания. А в 2013 году не стало самой младшей из сестер - Сью, страдавшей от онкологии лёгких. 

Бедфорд

Самый младший ребёнок единственный, кому повезло. Его усыновила семейная пара МакДэниел. Они назвали мальчика Дэвидом, очень его любили.

Сейчас Дэвид живёт в Вашингтоне, работает водителем. Он единственный, кто считает, что его родную мать нельзя осуждать, потому что она попала в трудные жизненные обстоятельства.

Его брат и сестры энтузиазма Дэвида не разделяют: после всего пережитого для них это оказалось невозможно.

Антон Райт
16:49

Антон Райт

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Баффет уверен: эта проблема решаема при условии радикальной трансформации общественных отношений, а равно институтов государства и общества между собой.
Антон Райт
16:47

Антон Райт

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Традиционный бизнесмен, Уоррен несколько раз выступал против засилья криптовалют и несколько раз предсказывал коллапс их рынка.
Светлана Игнатьева
16:02

Светлана Игнатьева

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Акушер-гинеколог считает, что предложенные парламентарием сокращение сроков дял прерывания беременности могут иметь обратный эффект.
Светлана Игнатьева
15:38

Светлана Игнатьева

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Эксперт считает, что красота не имеет значения. И посоветовал соискателям делать акцент на забавные черты, а также убрать раздражающие особенности.
Светлана Игнатьева
15:23

Светлана Игнатьева

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Свадьба прошла в кругу самых близких и родных в Лас-Вегасе. Влюбленные знакомы с 1992 года, и более тридцати лет жили в гражданском браке.
Светлана Игнатьева
15:02

Светлана Игнатьева

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

У культового российского живописца шестеро сыновей, и все они родились от разных женщин.
Ангелина Крент
15:01

Ангелина Крент

В Китае запустили водородный поезд

В Китае запустили водородный поезд

Крупнейший в мире производитель рельсовых транспортных средств выпустил поезд с нулевым уровнем выбросов, работающий на водородных топливных элементах с суперконденсаторным буфером, сообщает New atlas.
article_image 19:28

Спорное наследие Брюса Ли

Многие называют главным наследием Брюса Ли популяризацию восточных единоборств на Западе. Массовое увлечение кунг-фу подарило миру таких звёзд жанра боевиков, как Чак Норрис, Стивен Сигал и Джеки Чан.

article_image 17:33

Татьяна Васильева и ее секрет на миллион

Известная актриса в эфире программы «Секрет на миллион» призналась на всю страну в том, что в молодости у неё был серьёзный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым.

article_image 17:30

Жерар Депардье признался, что в молодости занимался проституцией

В 2014 году известный актёр выпустил автобиографическую книгу, где поделился поистине шокирующими подробностями своей личной жизни.