Четверо маленьких американцев, выставленных на продажу в Чикаго в 1948-м году, прошли через ад

Фото, которое появилось на страницах одного из американских изданий в 1948-м году, шокировало общественность. На снимке были запечатлены 4 детей и таблица: «Продаются четверо детей». За их спинами - беременная мать, закрывшая лицо от фотокамеры.

Родители крох Рэй и Люсиль Чалифукс из Чикаго выставили на продажу собственных детей, потому что не могли справиться с финансовыми проблемами. 6-летняя Лана, пятилетняя Рей Анна, 4-летний Милтон и 2-летняя Сью стали товаром.

Как выяснилось, родители в итоге распродали не только этих детей, но и родившегося после младшего Бедфорда. Их мама Люсиль потом вышла замуж за другого мужчину, которого тяготило обременение в виде чужих детей. Как сложились судьбы малышей?

Рей Анна и Милтон

Их купили в 1950 году Джон и Рут Зоетман. За Рей Анну отдали 2 доллара, а ее младшего брата взяли в "нагрузку" - бесплатно. Детей заставляли трудиться на поле с раннего утра и до позднего вечера. За нарушения новый «папа» приковывал брата и сестру цепями в сарае, применял к ним физические методы наказания.

Супруги дали детям новые имена. Так Рей Анна превратилась в Беверли, а Милтон в Кеннета. В 17-летнем девушку похитили и заставили вступить в интимную связь. Супруги Зоетман после этого отправили Рей Анну в приют для женщин, которые попали в трудную ситуацию, где девушка родила дочь.

Крошку ей не отдали, а молодая мама вынуждена была вернуться на ферму к приёмным родителям

Ее брат однажды решил дать сдачи Джону Зоетману, и тот вызвал полицию. Милтона едва не лишили свободы, но потом после обследования у врачей определили на лечение в психиатрическую клинику.

Лана и Сью

О судьбе старшей девочки почти ничего не известно. Есть лишь данные, что она в 1998 году скончалась от онкологического заболевания. А в 2013 году не стало самой младшей из сестер - Сью, страдавшей от онкологии лёгких.

Бедфорд

Самый младший ребёнок единственный, кому повезло. Его усыновила семейная пара МакДэниел. Они назвали мальчика Дэвидом, очень его любили.

Сейчас Дэвид живёт в Вашингтоне, работает водителем. Он единственный, кто считает, что его родную мать нельзя осуждать, потому что она попала в трудные жизненные обстоятельства.

Его брат и сестры энтузиазма Дэвида не разделяют: после всего пережитого для них это оказалось невозможно.