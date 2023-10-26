Посадить сад осенью: что необходимо знать об осенней посадке деревьев

Осенью цены на деревца меньше, поэтому можно позволить себе купить большее их количество. Плюсом будет и то, что осенью нездоровый саженец определить легче, чем весной.

Состояние почвы осенью более благоприятно, чтобы молодое деревце прижилось.За лето она насыщается полезными веществами, если на участке не было истощающих посадок.

Но важно провести посадку до наступлени заморозков. В противном случае деревце может замерзнуть еще до того, как укоренится.