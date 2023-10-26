Михаилу Фридману не разрешили вернуться в Лондон

Суд Лондона заявил, что российский миллиардер Михаил Фридман не может вернуться в Британию, сообщает Газета.ру.

Издание со ссылкой на английские СМИ уточняет, что судья Пушпиндер Саини в постановлении отметил, что возвращение предпринимателя в Великобританию "не будет возможным", потому что ему вменен запрет на поездки.

Ранее попавший под санкции Запада миллиардер проиграл дело по запрету оплаты услуг по содержанию его лондонского особняка.

Накануне Фридман покинул Англию и вернулся в Россию. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возвращение бизнесмена на родину, подчеркнул: одно дело нарушать закон, и другое - морально-этические нормы.

В сентябре Британия ужесточила санкции в отношении Фридмана.