В России зафиксирована вспышка неизвестного заболевания

Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована на севере Красноярского края. Супер.ру сообщает о 38 случаях его проявления в поселке Ессей.

Инфекция проявляется в виде красноватой сыпи, пишет «Эвенкийская жизнь». Среди заболевших в основном - дети школьного возраста.

Корреспонденты РЕН ТВ позвонили в пресс-службу краевого Минздрава, где подтвердили вспышку заболевания. В ведомстве при этом отметили, что тяжелых случаев нет, госпитализация пациентам не требуется.

Роспотребнадзор, в свою очередь, направил в Ессей санитарный рейс с врачом-инфекционистом на борту.