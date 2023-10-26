Харламов рассказал о своих сложных взаимоотношениях с Гузеевой на съемках картины Теща

Гарик Харламов утверждает, что за время съемок ему не только удалось найти общий язык с Ларисой Гузеевой, но и стать с ней близкими друзьями.
Харламов и Гузеева снимались в главных ролях комедии режиссера Аскара Узабаева "Теща", премьерный показ которой намечен на 30 ноября текущего года.
Героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная везде, а единственный, кто нарушает эту идиллию, - ее зять, которого играет Харламов.
Ведущая призналась, что сначала не хотела играть в фильме, так как не любит комедии.
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