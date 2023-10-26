Долгожданное интервью Собчак с Моргерштерном в Дубае не состоится

Когда Ксения Собчак и Алишер Моргерштерн пришли к соглашению, появился еще один вопрос, как будут снимать интервью, ведь артист в РФ приезжать не намерен.

Моргенштерн с концами переехал в Дубай

Собчак согласилась приехать в ОАЭ только с условием, что общаться звезды будут в присутствии зрителей.

Цены на билеты зашкаливали — от 25 000 до 100 000 в переводе на российские рубли.

За несколько часов до начала встречи взволнованный Алишер вышел на связь в своем блоге, сообщив, что интервью не будет, не став называть причин.