Долгожданное интервью Собчак с Моргерштерном в Дубае не состоится

Когда Ксения Собчак и Алишер Моргерштерн пришли к соглашению, появился еще один вопрос, как будут снимать интервью, ведь артист в РФ приезжать не намерен.
Моргенштерн с концами переехал в Дубай
Собчак согласилась приехать в ОАЭ только с условием, что общаться звезды будут в присутствии зрителей.
Цены на билеты зашкаливали — от 25 000 до 100 000 в переводе на российские рубли.
За несколько часов до начала встречи взволнованный Алишер вышел на связь в своем блоге, сообщив, что интервью не будет, не став называть причин.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__