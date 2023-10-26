Пункты райдера на концерте Басты обнародованы

В номере Басты обязательно должны присутствовать клюква, голубика, груши, авокадо, орехи, хлеб, печеная тыква и несколько видов молока.

Из вещей числятся зарядки, салфетки и иные предметы первой необходимости.

В райдере артиста отсутствуют спиртные напитки.

Также для знаменитости важно летать бизнес-классом, а по прилету его должен встречать Mercedes Maybach S-класса, а номер в гостинице должен быть класса «люкс».

В гримерке Василий Вакуленко (настоящее имя рэпера) желает видеть гречку, овощи, шашлык, минералку и шоколад.

Выступление исполнителя на корпоративе стоит 10 000 000 российских рублей, на концерте - 5 000 000 рублей.