The Beatles выпустят последнюю композицию в исполнении Джона Леннона

Трудились над треком "Now and Then" все четверо участников The Beatles, а написал его в 70-х Джон Леннон.

В 1994 году вдова исполнителя Йоко отдала кассету с записанным демо-материалом Полу Маккартни.

Участники группы пытались закончить запись, но им это не удавалось из-за ограничений технического характера.

Джордж Харрисон, скончавшийся в 2001 году, записал к песне партию электрической и акустической гитар, Ринго Старр - партию ударных, а Пол Маккартни занялся басом и фортепиано.

В композиции есть также вокал Маккартни и Старра.

Только сейчас музыкантам удалось завершить работу над треком, который будет первым с 1996 года, выпущенным The Beatles.