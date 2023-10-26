The Beatles выпустят последнюю композицию в исполнении Джона Леннона

Трудились над треком "Now and Then" все четверо участников The Beatles, а написал его в 70-х Джон Леннон.
В 1994 году вдова исполнителя Йоко отдала кассету с записанным демо-материалом Полу Маккартни.
Участники группы пытались закончить запись, но им это не удавалось из-за ограничений технического характера.
Джордж Харрисон, скончавшийся в 2001 году, записал к песне партию электрической и акустической гитар, Ринго Старр - партию ударных, а Пол Маккартни занялся басом и фортепиано.
В композиции есть также вокал Маккартни и Старра.
Только сейчас музыкантам удалось завершить работу над треком, который будет первым с 1996 года, выпущенным The Beatles.
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