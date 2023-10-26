Хайдаров согласился на переговоры с пациентками, пострадавшими от его рук

Елена Сенина инициировала процедуру медиации и поделилась результатами достигнутого на сегодняшний день с изданием KP.RU.
Адвокат рассказала, что с двумя клиниками пластической хирургии они вступили в медиацию. С клиникой «Олимп» процедура завершена. В 90% ситуаций стороны пришли к соглашению.
Тимур Хайдаров также участвует в медиации.
Детали процесса правоведам раскрывать запрещено, так как он носит конфиденциальный характер.
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