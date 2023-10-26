Бывшая избранница Гришечкина Бичарова сообщила, что актер дал согласие на публикацию предсмертного видео

Диана Бичарова уверяет, что они с Вячеславом Гришечкиным записали этот ролик, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что расстались они друзьями.

Бичарова заявила, что, если бы актер не дал согласия на его публикацию в Сети, она бы никогда этого не сделала.

Оправдываться экс-избранница вынуждена после того, как в ее сторону посыпались обвинения, что она личное сделала достоянием общественности.

Удивлена Диана была и тому, что эта запись прозвучала в шоу Андрея Малахова, да еще названа была предсмертной, что не соответствует правде.