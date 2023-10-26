Дробыш прокомментировал выход нового сезона Фабрики звезд

По мнению Виктора Дробыша, "Фабрика звезд" - лучший музыкальный формат на телевидении.
О кастинге на проект, который был очень популярным в 2000-е, информировала у себя в соцетях генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, в эфир которого и будет выходить "Новая фабрика звезд".
Дробыш убежден, перезапуск шоу идея, что надо, хотя успех – дело непредсказуемое.
Продюсер убежден, что новый сезон проекта вполне может "выстрелить".
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