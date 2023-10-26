Мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» стали бестселлером в первый день продаж

Бритни Спирс похвасталась в своих соцсетях, что ее книга «Женщина во мне» стала самой продаваемой среди мемуаров знаменитостей в день выхода.
Автобиография поп-принцессы 2000-х оказалась на первом месте в списках бестселлеров Amazon.
На первом месте "Женщина во мне" оказалась и в рейтинге крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.
Раскуплено уже 400 000 экземпляров, а ожидается не меньше 1 000 000 реализованных мемуаров знаменитости.
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