Мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» стали бестселлером в первый день продаж

Бритни Спирс похвасталась в своих соцсетях, что ее книга «Женщина во мне» стала самой продаваемой среди мемуаров знаменитостей в день выхода.

Автобиография поп-принцессы 2000-х оказалась на первом месте в списках бестселлеров Amazon.

На первом месте "Женщина во мне" оказалась и в рейтинге крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.

Раскуплено уже 400 000 экземпляров, а ожидается не меньше 1 000 000 реализованных мемуаров знаменитости.