SHAMAN поклонился могиле Михаила Круга

Певец SHAMAN почтил память звезды шансона Михаила Круга в Твери. Как сообщает 5-tv.ru, Ярослав Дронов (его настоящие имя и фамилии) признался, что многим обязан покойному.

Певец рассказал, что Михаил Круг в свое время ему очень помог. Свою музыкальную карьеру будущая звезда начинал в ресторане Новомосковска, откуда сам родом. И среди популярных у посетителей песен часто звучали композиции Михаила Круга.

По результатам опроса ВЦИОМ, SHAMAN стал назван лучшим в России певцом 2023 года. Он сам продюсирует свое творчество, сам пишет музыку и тексты песен.

С марта прошлого года Дронов дал свыше 150 сольных концертов, выступал в том числе и на Донбассе.