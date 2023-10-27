Ученые объяснили, как можно сократить риск смерти людям, которые ведут сидячий образ жизни

Ученые норвежского Арктического университета установили: даже небольшая физическая активность может скомпенсировать вред сидячего образа жизни, сообщает Газета.ру.

Эксперты проанализировали данные активности почти 12 тысяч человек старше 50-ти лет. И обнаружили: сидение свыше 12 часов ежедневно увеличивает риск ранней смерти на 38 процентов.

Но это не касается людей, которые занимаются умеренными физическими упражнениями минимум 22 минуты в день.

Это может быть быстрая ходьба, прогулка в гору, работа в саду, езда на велосипеде, игры с детьми или даже уборка.