В турецком отеле 61-летнюю немецкую туристку избрали королевой

61-летней жительнице Германии Сабине Дэниелс присвоено звание королевы отеля в Турции. Поводом для этого стало то, что женщина в течение 9 лет была постоянной гостьей в 5-звёздочной элитной гостинице, сообщает турецкий портал Haberturk.

Если суммировать, за эти годы в общей сложности она прожила в отеле свыше 3 лет. Дама не посещала Турцию только в годы пандемии. Любимый отель немки расположен в районе Лара-Кунду.

Я люблю Турцию, её погоду. Для меня лучше быть здесь, нежели в Германии. Так как приехать в Турцию в период пандемии я не могла, период Covid для меня бы очень тяжёлым, - рассказала Сабина.

Гостиницу, где она проживает, немка считает своим вторым домом.

Владелец гостиницы Рамазан Аслан лично встретился с гостьей и вручил Сабине Дэниелс грамоту, присвоив ей почётный статус королевы отеля.