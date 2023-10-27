Певица Зара призналась, что поклонники ее «подкармливают»

Певица Зара призналась "Пятому каналу", что поклонники часто делают ей подарки. По словам звезды, фанаты дарят сладости.

К примеру, недавно они вручили 40-летней артистке именные конфеты, ранее заказывали различные торты. А на день рождения - подарили десерт с ее фигуркой.

Более того - зрители дарят сладости и для сыновей исполнительницы.

Это трогает, потому я принимаю все с огромной благодарностью. И это всегда вкусные вещи, — поделилась Зара.

Звезда вспомнила, что в народе поклонников называют отражением артистов: