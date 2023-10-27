Певица Зара призналась, что поклонники ее «подкармливают»

Певица Зара призналась "Пятому каналу", что поклонники часто делают ей подарки. По словам звезды, фанаты дарят сладости.
К примеру, недавно они вручили 40-летней артистке именные конфеты, ранее заказывали различные торты. А на день рождения - подарили десерт с ее фигуркой.
Более того - зрители дарят сладости и для сыновей исполнительницы.
Это трогает, потому я принимаю все с огромной благодарностью. И это всегда вкусные вещи, — поделилась Зара.
Звезда вспомнила, что в народе поклонников называют отражением артистов:
Видимо, я неплохой исполнитель, коль у меня такие замечательные поклонники.
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