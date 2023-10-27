Кейт Бланшетт уличили в нанесении ущерба окружающей среде

Кейт Бланшетт вместе с мужем, драматургом Эндрю Аптоном, обвинили в том, что они нанесли ущерб морским обитателям и прибрежной среде.

Причиной стало то, что пара купила 2 участка общей стоимостью около 3 миллионов фунтов стерлингов в Моган-Порте в Великобритании и начали масштабное строительство.

Местные жители прозвали это место "Голливуд-на-море" из-за его популярности среди звёзд. Здесь купили недвижимость Джейсон Момоа и звезда фильма "50 оттенков серого" Джеймс Дорнан.

Жители считают, что звездная пара может нанести своими действиями значительный ущерб прибрежной среде и её обитателям. Для строительства актриса и драматург используют мощную строительную технику: землеройные экскаваторы и шумные перфораторы.

Англичане отметили, что пара, по всей видимости, хочет обеспечить себе уединение и оградиться от соседей.