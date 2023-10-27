Женщина страдала от шума в ушах, и доктора были потрясены тем, что там обнаружили

К доктору Тенгичину Вангу на Тайване обратилась пенсионерка сжалобой на то, что несколько дней не может спать из-за шума в левом ухе, сообщает Супер.ру.
64-летней женщине казалось, будто она слышит в ухе некое движение. Как выяснилось, неспроста: врачи обнаружили там живого маленького паучка.
Мало того - на новом месте насекомое чувствовало себя так комфортно, что даже сбросило шкуру.
Боли не было, потому что насекомое маленькое: всего 2-3 мм, — рассказал доктор.\
Необычный случай он описал в отчете для медицинского издания New England Journal of Medicine. Насекомые в ухе - явление редкое, но не уникальное. Однако о подобных случаях с экзоскелетом ранее его коллеги не писали.
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