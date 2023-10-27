Российский комик Дмитрий Коваль раскритиковал такси Парижа

Российский стендап-комик Дмитрий Коваль посетовал на очень дорогое такси в Париже, сообщает Рамблер.

Артист рассказал, что отдыхал в столице Франции неделю. Он совершил 6 поездок на такси, и в сумме отдал за эту услугу 250 евро.

Такси мега-гигадорогое. Я там пешком ходил, реально, — рассказал Коваль в своем Ютуб-канале.

Юморист также раскрыл недостатки сервиса в транспорте и в гостиницах этого города. В его номере отеля протекала ванна, однако сотрудники отеля проигнорировали проблему.

А вот в метро Парижа Коваль не смог купить проездной билет за наличные деньги.