Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Генеральный директор популярного телеканала «Пятница!» Николай Картозия подчеркнул: известными ведущими не обязательно становятся очень красивые люди. По его словам, куда больше шансов у людей с яркими индивидуальными особенностями, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram продюсера.

По словам Кортозии, он много работает с начинающими телеведущими и корреспондентами.

Мы болтаем, смеемся. При этом глаз выхватывает все детали: как он или она улыбаются, жестикулируют, — пояснил медиаменеджер.

Продюсер подчеркнул, что находит в будущих телеведущих то, что должно понравиться зрителю. Он при этом рекомендует делать акцент на забавные черты и убирать раздражающие особенности. При этом красота потенциальной звезды не имеет значения.