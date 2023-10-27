Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Генеральный директор популярного телеканала «Пятница!» Николай Картозия подчеркнул: известными ведущими не обязательно становятся очень красивые люди. По его словам, куда больше шансов у людей с яркими индивидуальными особенностями, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram продюсера.
По словам Кортозии, он много работает с начинающими телеведущими и корреспондентами.
Мы болтаем, смеемся. При этом глаз выхватывает все детали: как он или она улыбаются, жестикулируют, — пояснил медиаменеджер.
Продюсер подчеркнул, что находит в будущих телеведущих то, что должно понравиться зрителю. Он при этом рекомендует делать акцент на забавные черты и убирать раздражающие особенности. При этом красота потенциальной звезды не имеет значения.
Звезду делают шероховатости, неровности, а не симметрично посаженные глаза, — заключил он.
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