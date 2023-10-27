Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Он оговаривался, что вложился бы в одну из них, если бы не знал достоверно точно, что этот рынок в скором времени ожидает катастрофа, а в долгосрочной перспективе ни одна из них не будет стоить и медной монетки.

После того, как пророчество было озвучено, курсы криптовалют падали и поднимались, но стабильный рост был остановлен окончательно и бесповоротно.

В 2018 году Баффета спросили, что он думает о «битках». Миллиардер ответил, что это крысиный яд, а через время после того, как валюта подросла, объявил, что это яд в квадрате.

Ведь в противоположность традиционным валютам, за этими не стоит ничего – ни репутации государств, ни производств.

Обращение такого дензнака ничем не гарантировано.

Пройдёт двадцать лет – и об этом странном явлении уже никто не вспомнит.