Модели plus-size не едят все, что хотят, а следят за собой так же как и стройные

Пышнотелым девушкам нужно сохранить соответствующие своей категории формы, но при этом не допустить ожирения.
Потому они вынуждены придерживаться особых планов питания.
Пышнотелым девушкам нужно сохранить соответствующие своей категории формы, но при этом не допустить ожирения.
Потому они вынуждены придерживаться особых планов питания.
Девушки, которые дефилируют в белье, надежно фиксируют на теле верхнюю часть комплекта.
Несмотря на славу одного из центров мировой наркоторговли, страна отличается высоким уровнем развития, безопасностью и соблюдением законов
Многие называют главным наследием Брюса Ли популяризацию восточных единоборств на Западе. Массовое увлечение кунг-фу подарило миру таких звёзд жанра боевиков, как Чак Норрис, Стивен Сигал и Джеки Чан.
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