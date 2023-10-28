Модели plus-size не едят все, что хотят, а следят за собой так же как и стройные

12:03 2023-10-28
Модели plus-size не едят все, что хотят, а следят за собой так же как и стройные

Довольно распространен миф, что модели plus-size могут даже не знать слова «диета» и есть все, что душе угодно. На самом деле им порой приходится даже сложнее, чем моделям с параметрами 90–60–90.

Пышнотелым девушкам нужно сохранить соответствующие своей категории формы, но при этом не допустить ожирения.

Потому они вынуждены придерживаться особых планов питания.

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