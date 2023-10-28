Модели plus-size не едят все, что хотят, а следят за собой так же как и стройные

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Свадьба прошла в кругу самых близких и родных в Лас-Вегасе. Влюбленные знакомы с 1992 года, и более тридцати лет жили в гражданском браке.