В НХЛ объяснили, почему отменили гол Овечкина в ворота «Миннесоты»

"Видеообзор показал, что игрок "Вашингтона" Алекс Овечкин опередил шайбу в зоне нападения и перед голом находился в положении "вне игры". Согласно правилам даже после объявления гола ситуационный центр НХЛ проводит просмотр эпизода и определяет, что один или несколько игроков при входе в зону опередили шайбу, то игра должна быть остановлена из-за определения положения "вне игры", - говорится в заявлении.

У Овечкина 824 шайбы, и он на 70 голов отстает от лидера в истории НХЛ Уэйна Гретцки.