Индия и Россия ведут переговоры о введении безвиза на 15 дней

Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о введении безвизового въезда на 15 дней для туристов.

«С Китаем уже функционирует вариант групповых безвизовых перевозок, и он начал реально работать, но ведется речь о том, чтобы освободить до 15 дней туристов от визы, как это сейчас произошло между Китаем и Казахстаном», — уточнил Мурадян.

Аналогичные переговоры РФ ведет и с Индией, утверждает эксперт. По словам представителя АТОР, сначала власти двух стран хотят запустить групповой безвиз, а затем добиться упрощения визового режима.