В Москве скончался главред Playboy Владислав Ковлейский, ему было 46 лет

Главный редактор российской версии Playboy Владислав Ковлейский умер на 47-м году жизни, сообщает СтарХит.
Редакцию этого журнала он возглавил в 2010-м году.
С 2014 по 2015-го годы Ковлейский сумел перезапустить проект и создать множество ярких и интересных обложек.
По данным источника издания, несколько лет назад Владислав очень серьезно заболел. Он был вынужден заняться своим здоровьем.
Сердце известного публициста биться перестало 26 октября.
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