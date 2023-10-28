В Москве скончался главред Playboy Владислав Ковлейский, ему было 46 лет

13:27 2023-10-28
В Москве скончался главред Playboy Владислав Ковлейский, ему было 46 лет

Редакцию этого журнала он возглавил в 2010-м году и сумел перезапустить проект, создать множество ярких обложек.

Главный редактор российской версии Playboy Владислав Ковлейский умер на 47-м году жизни, сообщает СтарХит.

Редакцию этого журнала он возглавил в 2010-м году.

С 2014 по 2015-го годы Ковлейский сумел перезапустить проект и создать множество ярких и интересных обложек.

По данным источника издания, несколько лет назад Владислав очень серьезно заболел. Он был вынужден заняться своим здоровьем.

Сердце известного публициста биться перестало 26 октября. 

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