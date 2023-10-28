В Москве скончался главред Playboy Владислав Ковлейский, ему было 46 лет

Главный редактор российской версии Playboy Владислав Ковлейский умер на 47-м году жизни, сообщает СтарХит.

Редакцию этого журнала он возглавил в 2010-м году.

С 2014 по 2015-го годы Ковлейский сумел перезапустить проект и создать множество ярких и интересных обложек.

По данным источника издания, несколько лет назад Владислав очень серьезно заболел. Он был вынужден заняться своим здоровьем.

Сердце известного публициста биться перестало 26 октября.