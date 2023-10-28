Путин выразил соболезнования Токаеву в связи со взрывом на шахте в Караганде

Российский лидер выразил глубокие соболезнования Токаеву в связи с трагедией в Карагандинской области, а также попросил передать слова сочувствия семьям пострадавших работников.
В то же время президент пожелал здоровья и скорейшего восстановления всем, кто получил травмы в результате ЧП.
«Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», — добавил Путин.
Утром 28 октября руководитель администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на шахте имени Костенко произошел пожар.
Впоследствии издание Tengrinews.kz назвало предварительную причину аварии, сообщив о возможном взрыве газометана.