В Москве арестован подозреваемый в покушении на Авраама Руссо

Обвиняемый в похищении и попытке убийства музыканта Авраама Руссо арестован в Москве, сообщает 5-tv.ru.

Басманный суд Москвы взял под стражу Тархана Эльдукаева, который, по предварительным данным, и организовал нападение на популярного артиста.

Речь идет о событиях 2004 года: машину артиста обстреляли, и Руссо с ранениями в бедро попал в больницу, а его охранник погиб.

Эльдукаев в деле нападения на певца фигурирует как предполагаемый третий похититель. Двое других осужденных уже отбывают наказание в ИК строгого режима.

Эльдукаев свою вину не признал, отмечает КП.