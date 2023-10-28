В Москве арестован подозреваемый в покушении на Авраама Руссо

Обвиняемый в похищении и попытке убийства музыканта Авраама Руссо арестован в Москве, сообщает 5-tv.ru.
Басманный суд Москвы взял под стражу Тархана Эльдукаева, который, по предварительным данным, и организовал нападение на популярного артиста.
Речь идет о событиях 2004 года: машину артиста обстреляли, и Руссо с ранениями в бедро попал в больницу, а его охранник погиб.
Эльдукаев в деле нападения на певца фигурирует как предполагаемый третий похититель. Двое других осужденных уже отбывают наказание в ИК строгого режима.
Эльдукаев свою вину не признал, отмечает КП.
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