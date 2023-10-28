35-летняя гражданская жена бывшего прокурора Казани арестована за создание борделя с несовершеннолетними и наркозависимыми работницами

Позднее следователи узнали, что там работают юные девушки.

Тогда против нее возбудили дело по статье об организации занятия проституцией.

Кроме того, у одной из работниц нашли информацию о прерванной беременности.

Правоохранители считают, что фигурантка дела могла заставить девушку сделать аборт, чтобы та смогла продолжать работать в интим-салоне.

Муж сутенерши также попал под следствие, по предварительной версии он прикрывал бордель возлюбленной.

Помимо этого, он подозревается в получении взятки.