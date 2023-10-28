Лена Ленина в Париже на свой день рождения застряла с миллиардером в лифте

Бизнесвумен Лена Ленина оказалась в заточении в свой день рождения.

Писательница застряла в лифте одного из зданий Парижа, когда спешила на обед с друзьями, сообщает 5-tv.ru.

Вместе с ней в кабине оказался крупный французский предприниматель. Ждать освобождения им пришлось два с половиной часа. Коллеги по несчастью за это время успели подружиться.

Новый знакомый решил порадовать попутчицу и пригласил Ленину вместе с ее друзьями в свой замок на острове - на целый месяц. Все расходы при этом миллиардер взял на себя.