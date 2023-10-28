Первую леди Эквадора, 25-летнюю Лавинию Вальбонези, назвали новой принцессой Дианой

35-летний бизнесмен, политик, наследник миллиардов отца Даниэль Нобоа победил на выборах в президенты Эквадора, и после инаугурации станет самым молодым лидером этой страны.

Его вторая жена - молодая блогер Лавиния Вальбонези. В сети 25-летнюю женщину считают яркой представительницей поколения Z. Она выросла на Галапагосских островах Эквадора и стала развивать собственный блог уже в 16 лет.

Лавиния и Даниэль поженились в 2021-м году, у них есть маленький сын Альварито. Многие нашли схожесть первой и второй жен будущего президента, но Лавиния моложе Габриэлы на 12 лет.

Я всегда тобой гордилась. А теперь счастлива, что еще больше людей увидят то, что я всегда видела, - написала в соцсетях Лавиния Вальбонези.

Первая леди Эквадора при этом заявила, что леди Диана для нее - образец для подражания.