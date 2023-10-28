Сын российского актера Владимира Епифанцева пострадал от отца одноклассника

Сын российского актера Владимира Епифанцева, родившийся в браке с Анастасией Веденской, попал в беду. Мама школьника рассказала, что на ребенка напал отец одноклассника. Теперь этим делом занимается полиция, сообщает КП.

Мальчик из-за девочки подрался с одноклассником. На защиту соперника встал его отец. По словам Веденской, мужчина пришел в школу и начал «запугивать детей».

Дошло уже до апогея, потому пусть разбирается полиция. Ситуация, конечно, непростая. Взрослый мужик бегает, нападает в центре Москвы в школе на детей. Это вообще, — цитирует артистку телеканал «360».

Епифанцев с Веденской прожил 11 лет. У актера от этого брака есть сыновья Гордей и Орфей. Пара развелась в 2018-м году из-за измен актера.