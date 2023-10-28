Говорить об Уоррене Баффетте как об инвесторе можно начиная с 1941

Это факт — в любой другой стране в тот год было не до инвестиций, тем более детских.
Итак, юный Уоррен, сын конгрессмена, приобрёл три акции нефтяной компании Cities Service (ныне Citgo) и три таких же акции для своей сестры Дорис.
Его доля для этой покупки (228 долл.) была накоплена в основном с прибыли от продажи кока-колы и жевательной резинки.
Через некоторое время детям удалось продать акции за 270 долл., получив по 5 долл. прибыли на каждого.
Это была не первая удачная сделка Уоррена, но первая на фондовом рынке.
Дальше — больше. В 13 лет — первая налоговая декларация, в 15 лет — первая покупка недвижимости (земельного участка).
Был ли мальчик гением или вундеркиндом? Скорее нет, чем да.
Если верить самому Баффетту, его увлечение финансами было связано с желанием подражать отцу и стало своего рода игрой.
Чем лучше получалось, тем игра становилась интереснее.
Цитата Уоррена Баффетта:
Если вы эмоциональны, вам не преуспеть в инвестировании. Волнуйтесь об акциях сколько угодно, но акции никогда не будут волноваться о вас.
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