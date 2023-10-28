Говорить об Уоррене Баффетте как об инвесторе можно начиная с 1941

Это факт — в любой другой стране в тот год было не до инвестиций, тем более детских.

Итак, юный Уоррен, сын конгрессмена, приобрёл три акции нефтяной компании Cities Service (ныне Citgo) и три таких же акции для своей сестры Дорис.

Его доля для этой покупки (228 долл.) была накоплена в основном с прибыли от продажи кока-колы и жевательной резинки.

Через некоторое время детям удалось продать акции за 270 долл., получив по 5 долл. прибыли на каждого.

Это была не первая удачная сделка Уоррена, но первая на фондовом рынке.

Дальше — больше. В 13 лет — первая налоговая декларация, в 15 лет — первая покупка недвижимости (земельного участка).

Был ли мальчик гением или вундеркиндом? Скорее нет, чем да.

Если верить самому Баффетту, его увлечение финансами было связано с желанием подражать отцу и стало своего рода игрой.

Чем лучше получалось, тем игра становилась интереснее.

Цитата Уоррена Баффетта:

Если вы эмоциональны, вам не преуспеть в инвестировании. Волнуйтесь об акциях сколько угодно, но акции никогда не будут волноваться о вас.