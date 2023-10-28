Ларри Кинг также испытал на себе трудные времена и обвинения

Известное всему миру ток-шоу принесло телеведущему около 150 миллионов $.

Начав карьеру в 1957 году уборщиком в офисе на радиостанции, ему как-то предложили провести один из эфиров, так как в то время была нехватка дикторов.

Он согласился и, последним штрихом перед выходом в новую стезю, Лоуренс (именно так звали звезду по-настоящему) придумал себе псевдоним, назвавшись Ларри Кингом.

Этот случай мгновенно изменил жизнь будущего метра, который за короткое время стал ведущим собственного шоу на радио, в котором брал интервью у известных личностей, это стало демо-версией его будущего телевизионного проекта.

Хорошая жизнь продолжалась до 1971 года, когда, по недоразумению, ему предъявили обвинения в краже, а в 1978-м, многочисленные разводы и алименты, не способствующие росту благосостояния, загнали его в долги, сумма которых приблизилась к отметке в 352 тысяч $.

Шоумен уже готовился подать заявление на банкротство, но неожиданно настала белая полоса. Телеканал CNN предложил ему место диктора в ток-шоу в Вашингтоне.

Именно оно со временем превратилось в знаменитое Larry King Live, которое он вел в течение 25 лет. Разумеется, долги были почти сразу погашены.

Также в 2011 году Кинг рассказал корреспонденту телеканала Extra, что инвестировал в фонд Мейдоффа 4 миллиона $.

3,3 миллиона из этих средств он успел вернуть до краха финансовой пирамиды.

200 тысяч $ из оставшихся 700 тысяч ведущий вернул уже после банкротства фонда за счет распродажи недвижимости афериста.

Еще 500 тысяч Кингу вернуло правительство.

Бернард Мейдофф - создатель крупнейшей в американской истории финансовой пирамиды.

Бизнесмена, получившего прозвище "мошенник века", приговорили к 150 годам лишения свободы.

Мейдофф нанес участникам пирамиды ущерб в 50 миллиардов $. Обманутые инвесторы до сих пор пытаются вернуть средства.

Для этих целей назначен управляющий, который организует аукционы по распродаже имущества афериста.