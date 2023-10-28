В Челябинске отменен концерт звезды «Голоса» иеромонаха Фотия

Выступление православного иеромонаха Фотия, одного из победителей в проекте «Голос», отменено в Челябинске, сообщает Ura.ru.

Концерт звезды был запланирован на 7-е декабря, он должен был пройти в ДК Железнодорожников.

Владельцы билетной площадки извинились перед зрителями за причиненные неудобства, но причину отмены называть не стали. В аккаунтах артиста также не указана причина отмены концерта.

Издание напоминает, что в 2023-м году иеромонах Фотий участвовал в Москве в митинге-концерте, посвященном Дню защитников Отечества и участникам СВО с участием президента РФ Владимира Путина.